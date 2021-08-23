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وزيرة التضامن عن الزيادة السكانية: "هنبني لمين ولا مين"

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة يشارك بها نحو 20 وزارة، وتركز على تحسين جودة حياة الإنسان وبناء الإنسان والذي أصبح مكون أساسي في استراتيجية الدولة.

وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن بناء الإنسان بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية يكون على المحك ويكون معرضا لعدم حصوله على حقه كاملا، مضيفة أنهم يعملون على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد.

وأضافت أنه يجب مواجهة الزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بالتحسن، حيث أن بناء الإنسان لا يجب أن يكون معه زيادة سكانية مستمرة، معلقة: "هنبني لمين ولا مين".

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وزيرة التضامن نيفين القباج الزيادة السكانية

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