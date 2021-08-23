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غياب تام للفنانين في جنازة الفنان الراحل ماهر لبيب

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
منار داود
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انتهت مراسم دفن الفنان الراحل ماهر لبيب منذ قليل، حيث شيع جثمان الراحل بحضور عدد من الأصدقاء والأهل فقط من كنيسة مارجرجس بهيليوبوليس.

شهدت جنازة الراحل غياب نجوم الوسط الفني ولم يحضر منهم أحد، حيث اكتفى بعضهم بنعي الفقيد على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن الفنان ماهر لبيب توفى أمس  بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عامًا وهو أحد نجوم الفن الذين برعو في تقديم شخصيات مختلفة.

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