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التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن القيمة المالية لصفقة انتقال الكونغولي والتر بواليا إلى نادي مالاتيا سبور التركي.

 

ووافق النادي الأهلي على إعارة والتر بواليا إلى مادي مالاتيا التركي لمدة موسم بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

 

وقال المصدر إن الأهلي اتفق مع نادي  مالاتيا سبور على انتقال والتر بواليا لمدة موسم مقابل حصول النادي الأحمر على  ٣٠٠ ألف دولار.

 

وأضاف المصدر بأن والتر باليا سيطير قريبًا إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

 

ولم يُقدم المهاجم الكونغولي أوراق اعتماده مع الأهلي منذ الانتقال لصفوفه في يناير الماضي قادمًا من نادي الجونة.

 

وسيكون والتر بواليا أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يرغب مسؤولو النادي الأحمر في التخلص منه رفقة جونيور أجاي حتى يتمكنوا من قيد الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو الذي نجح في التعاقد معهما.


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