التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن القيمة المالية لصفقة انتقال
الكونغولي والتر بواليا إلى نادي مالاتيا سبور التركي.
ووافق النادي الأهلي على إعارة والتر بواليا إلى مادي مالاتيا التركي لمدة موسم بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.
وقال المصدر إن الأهلي اتفق مع نادي مالاتيا سبور على انتقال والتر بواليا لمدة
موسم مقابل حصول النادي الأحمر على ٣٠٠
ألف دولار.
وأضاف المصدر بأن والتر باليا سيطير قريبًا إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي لإتمام الصفقة بشكل رسمي.
ولم يُقدم المهاجم الكونغولي أوراق اعتماده مع الأهلي منذ
الانتقال لصفوفه في يناير الماضي قادمًا من نادي الجونة.
وسيكون والتر بواليا أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن
الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يرغب مسؤولو النادي الأحمر في التخلص
منه رفقة جونيور أجاي حتى يتمكنوا من قيد الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو الذي
نجح في التعاقد معهما.