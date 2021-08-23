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خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إيطالية أن أحد نجوم رين الفرنسي مرشح للرحيل عن صفوف النادي الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن رين على استعداد للتخلي عن الفرنسي كامافينجا مقابل 35 مليون يورو علماً بأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

وأكد فابريزيو رومانو أن كامافينجا رفض تجديد عقده مع رين ولذلك يرغب النادي الفرنسي في بيعه في الصيف الحالي حتى لا يرحل مجاناً في نهاية الموسم الحالي.

وألمح فابريزيو رومانو أن السباق مفتوح للأندية للمنافسة على التعاقد مع كامافينجا، حيث يعتبر كلا من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال الإنجليزيين من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي.

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