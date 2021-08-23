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خاص.. الكشف عن بديل محمد صلاح فى منتخب مصر

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:39 م
صلاح
صلاح
محمد جمال
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كشف مصدر مسؤول داخل منتخب مصر أن مسألة غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مواجهة كل من أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر أصبحت كبيرة للغاية.

وعلم الفجر الرياضي أن اتحاد الكرة يحاول بقوة أخذ استثناء من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ولكن من المتوقع أن يقابل بالرفض ولذلك يتحرك حسام البدري المدير الفني للمنتخب فى وضع بدائل محمد صلاح.

وعلم الفجر أن حسين الشحات وزيزو هم الأقرب لتعويض غياب محمد صلاح عن مواجهة أنجولا ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه انجولا يوم 1 سبتمبر ثم مواجهة الجابون يوم 5 سبتمبر.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح

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