كل ما تود معرفته عن زواج البارت تايم ورأي الإفتاء

تصدر زواج البارت تايم اليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد الطلب عليه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





زواج البارت تايم مطلوب على جوجل





وتساءل الكثيرون عند مدى جواز زواج البارت تايم إضافى إلى العقبات التي تواجهه، ليشغل بال بعض المواطنين من بحثوا عن تلك الموضوعات المهمة للوقوف على شرعيتها.





رأي الإفتاء في زواج البارت تايم





وأبطلت دار الإفتاء المصرية زواج البارت تايم بعدما زاد الجدل حوله في الآونة الأخيرة، لتصدر العديد من التحذيرات التي تنبه أبنائنا من الجنسين، مؤكدةً بطلانه شرعاً.





مدى صحة زواج البارت تايم





وأكدت الإفتاء في بيانها رداً على سؤال ورد عليه حول مدى جواز زواج البارت تايم أنه غير صحيح وهو باطل شرعا ويخالف للأعراف والتقاليد والشريعة الإسلامية.





الإفتاء: زواج البارت تايم "حداثة"





وقالت دار الإفتاء إن زواج البارت تايم يمثل حداثة لمصطلحات عقد الزواج، داعية إلى عدم الانسياق وراء تلك الدعوات التي تحض على الرذائل، وتخالف الشريعة وأحكامها.





زواج البارت تايم مخالف للمجتمع





وأشارت الدار إلى أنه زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن زواج البارت تايم من قبل الراغبين في الظهور والشهرة وإحداث البلبلة في مجتمعنا المحافظ، والتأثير على استقراره وتماسكه.





زواج البارت تايم يضعف تماسك الأسرة





وإلى جانب ذلك لفتت دار الإفتاء المصرية أن زواج البارت تايم يضعف تماسك الأسرة الذى حرص عليه دين الإسلام الحنيف وأكدت عليه قوانين الدولة، لأنه أساس لنجاح المجتمع.





زواج البارت تايم باطل





وبينت "الإفتاء" أن زواج البارت تايم هو اسم جديد أطلقه البعض وهو يعلم أنه باطل ويخل بشروط عقد الزواج، حيث يشترطوا في التأقت بزمن معين، وهو أمر لا يجوز.





زواج البارت تايم يخل بشروط العقد





وأظهرت دار الإفتاء الفرق بين زواج البارت تايم والزواج الشرعى قائلةً إن ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقت بزمن معين، مضيفةً: "يجب ألا يكون زواجا مُحرما ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية".





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وتقوم فكرة زواج البارت تايم على مبدأ زواج المطلقة التى فى العشرينيات ومعها أطفال من شاب لم يسبق له الزواج، أو متزوج ولديه القدرة على الزواج مرة أخرى.





ما هو زواج البارت تايم؟





تزوج الفتيات بحسب زواج البارت تايم لرجال فى نفس ظروفهم ويشترط أن يكون الزواج لمدة يوم واحد فقط أسبوعيا، اعتقادا منهم انه يحل أزمة المطلقات والرجال الراغبين في التعدد وإمكاناتهم بسيطة.





تنازل الزوجة في زواج البارت تايم





وتتنازل الزوجة بحسب زواج البارت تايم عن حق الإقامة الكاملة للزوج فى منزل الزوجية مقابل تواجد الزوج فى وقت محدد أو ليوم واحد في الأسبوع، وهو ما حرمته الإفتاء.

