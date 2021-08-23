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الولايات المتحدة تبيع 20 مليون برميل من نفط الاحتياطي الاستراتيجي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة الطاقة الأميركية اليوم الاثنين إنها ستبيع ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المخصص للطوارئ وذلك للتقيد بتشريعات صدرت في الأعوام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العروض يجب أن تصل إليها بحلول 31 أغسطس آب، وأنها ستمنح العقود في موعد لا يتجاوز 13 سبتمبر أيلول.

وسيجري تسليم مبيعات النفط في الفترة من أول أكتوبر تشرين الأول إلى 15 ديسمبر كانون الأول.

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