عقب تعرضه لوعكة صحية.. نجوم الفن يدعمون نضال الشافعي

المخرج مجدي الهواري



منة فضالي





و تابعت منة قائله " الشغلانه اللي احنا فيها اللي الناس فاكره ان حياتنا مرفهه بس لا احنا بنشوف الوحش اكتر والله مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للأسف، ادعولو يقوم بسلامه ربنا يشفيك يا صاحبي وتقوم بسلامه ويخف من عليك وترجع لبيتك ومراتك القمر وعيالك وجمهورك اللي بيحبك."





سيمون

شاركت الفنانة سيمون في الدعاء للنجم نضال الشافعي، حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" قائله: " الصديق نضال الشافعي ربنا يشفيك ويعافيك".







نشوى مصطفى

حرصت النجمة نشوى مصطفى على أن تقوم بدعم للفنان نضال الشافعي بعد أن تعرض أمس لانفجار جزء من القاولون، حيث كتبت النجمة نشوى مصطفى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائله: " ألف ألف سلامة عليك يا نضال- أجر وعافية ربنا يتم شفائك يارب بسرعة يا غالي".







محمد علي رزق

كتب الفنان محمد علي رزق على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قائلًا" ألف سلامة عليك يا حبيبي تقوملنا بألف سلامة يارب".







محمد جمعة

شارك الفنان محمد جمعه في رسائل ودعوات الفنانين لتمنى الشفاء للنجم نضال الشافعي، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلًا: " الحمدلله اخي وصديق عمري نضال الشافعي بخير ويتماثل الشفاء الأن، ندعو الله أن يتم شفائه على خير".







وفاء عامر

حرصت النجمة الكبيرة وفاء عامر على أن تقوم بدعم للفنان نضال الشافعي بعد أن تعرض أمس لانفجار جزء من القاولون، حيث كتبت النجمة وفاء عامر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائله: " ألف مليون سلامة للنجم نضال الشافعي".







عمرو رمزي

دعي الفنان عمرو رمزي عبر حسابه الرسمي على " فيسبوك" بالشفاء العاجل للنجم نضال الشافعي، قائلَا " الف سلامه عليك يا حبيبي شده وتزول يا بطوله، ربنا يرجعك لعيلتك وللناس كلها".



صلاح عبد الله



كتب النجم القدير صلاح عبدالله على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كلمات مؤثرة للنجم نضال الشافعي بعد مرضه المفاجئ، قائلًا " يانضال الجدعنة والأدب والوفاء ١٠٠مليون حمدالله عالسلامة يابني، فضلت على إتصال مع زوجته ربنا يحفظها لحد ماكلمته وأطمنت عليه جدًا بعد العملية الصعبة اللي تمت بنجاح كبير وهو يرقد الآن في المستشفى تحت رعاية الفريق الطبي الممتاز وشدة وهتزول بفضله وربنا ينعم عليك ياولدي بتمام الشفاء العاجل ودعواتكم ".

تلقى النجم الكبير نضال الشافعي العديد من رسائل ودعوات تمنى الشفاء العاجل له، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية الأمس، حيث أثناء تصويره لمشهد في فيلمه الجديد "ميني بار" انفعال بشكل كبير مما إدي إلى انفجار أحدى الزوائد القولونية عنده، ويقيم الأن النجم نضال الشافعي في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.و يرصد لكم موقع "الفجر" في هذا التقرير، أبرز رسائل الفنانين ودعائهم بالشفاء العاجل لزميلهم النجم نضال الشافعي.نشر المخرج الكبير مجدي الهواري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قائلًا" عندنا شغل كتير وأحلام، معندناش وقت للتعب، قوم بقى وأسف أتاخرت عليك، ربنا يشفيك يا صديقي المحترم".و الجدير بالذكر، أن المخرج مجدي الهواري قد سبق وتعاون مع النجم نضال الشافعي من خلال العمل المسرحي " الملك لير"، التي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم يحيى الفخراني، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، محمد فهيم، ناصر سيف، نضال الشافعي، أيمن الشيوي.وجهت النجمة منة فضالي رسالة بالدعاء بشفاء النجم نضال الشافعي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائله "نضال مش بس زميل لا اخ وصاحب بجد وبحبو وبحترمو جدا وكل الناس بتحبو وبتحترمو، ومعروف عن نضال انو هادي وموادب بزياده والناس بتستغل ده للاسف اللي حصل لنضال نتيجه زعل وانفعال وصلو لعمليه كبيره في القولون".