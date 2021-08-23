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"جنرال موتورز" تعلن التوقف عن بيع سياراتها الكهربائية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
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ضربة جديدة لـ General Motors أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، التي أعلنت أنها تحتاج إلى مليار دولار لتوسيع عمليات سحب سياراتها الكهربائية من طراز Chevrolet Bolt بسبب مخاطر اندلاع حرائق من بطارياتها.

وقالت الشركة إنها ستتوقف عن بيع السيارات الكهربائية إلى أجل غير مسمى، بسبب المشكلة ذاتها وإنها من المقرر أن تسعى للحصول على تعويض من مورد البطاريات LG.

وردا على قرار GM قالت LG في بيان إن كلفة الإسترداد ستتم تحديدها اعتمادًا على نتيجة التحقيق بالمسبب الأساسي وراء تلك المخاطر، والذي تقوم به حاليًا كل من General Motors وLG Electronics و LG Energy Solution.

يذكر أن الشركة الأميركية اعلنت في يوليو عن سحب ما يقارب 69000 سيارة من Chevrolet Bolt بعد تقارير عن حريقين سببهما بطاريات السيارة.

بينما من المقرر أن تستدعي هذه المرة حوالي 73000 سيارة من طراز الأعوام 2019 حتى 2022 من موديل Chevrolet Bolt

ولدى General Motors و LG Energy Solution مشروع مشترك يدعى Ultium Cells لبناء مصانع لصناعة البطاريات فيOhio و Tennesse، مع خطط لإضافة اثنين آخرين .

واللافت أن General Motors ليست أول شركة تقوم باستدعاء سياراتها بسبب مخاطر اندلاع حرائق من بطاريات تابعة لـLG، حيث أعلنت Hyundai Motors في وقت سابق من هذا العام أنها ستنفق 900 مليون دولار لاستبدال بطاريات LG لحوالي 82000 سيارة كهربائية.

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