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"عقب إجرائه عملية جراحية".. إدوارد يوجه رسالة لنضال الشافعي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
منار داود
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شارك الفنان إدوارد جمهوره بصورة له تجمعه مع الفنان نضال الشافعي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "إدوارد" على الصورة قائلًا:"إن شاء الله هتقوم بالسلامة ياصاحبي".

والجدير بالذكر أن نضال الشافعي تعرض، لأزمة صحية حيث أصيب بانفجار جزء من القولون، مما أدى إلى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية.

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