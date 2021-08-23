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"عقب إجرائه عملية جراحية".. إدوارد يوجه رسالة لنضال الشافعي
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:18 م
منار داود
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شارك الفنان إدوارد جمهوره بصورة له تجمعه مع الفنان نضال الشافعي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق "إدوارد" على الصورة قائلًا:"إن شاء الله هتقوم بالسلامة ياصاحبي".
والجدير بالذكر أن نضال الشافعي تعرض، لأزمة صحية حيث أصيب بانفجار جزء من القولون، مما أدى إلى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية.
علق "إدوارد" على الصورة قائلًا:"إن شاء الله هتقوم بالسلامة ياصاحبي".
والجدير بالذكر أن نضال الشافعي تعرض، لأزمة صحية حيث أصيب بانفجار جزء من القولون، مما أدى إلى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية.
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