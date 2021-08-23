"مفيش دم".. الجمهور يهاجم محمد رمضان عقب تجاهله وفاة والدة زوجته بهذه الطريقة





نشر النجم "محمد رمضان" صورًا من أحدث حفلاته فى الساحل على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





و علق "رمضان" قائلًا: "من #اقوىحفلفي_الساحل... 85k of my fans... الحمد لله ثم شكرًا بلدى الغالية #مصر شكرًا جمهوري شكرًا لكل القائمين على الحفلة"





وجاء ذلك بعد أن توفيت حماة الفنان محمد رمضان واستقبل العزاء أمس فى مسجد الشرطة فى مدينة 6 اكتوبر فى حضور العديد من الفنانين.





وآثار الفنان "محمد رمضان" الجدل من خلال هذا المنشور حيث جاءت العديد من التعليقات متسائلة كيف ينشر صور الحفل ولم يمر على موت والدة زوجته يومان وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات قائلين: "انت فى العزا ولا الحفلة يا حمادة"... "ايه ده يا فنان حماتك متوفية من يومين وعامل حفلة ايه ده".... "حماتك متوفية اول امبارح وعامل حفلة هو مفيش دم؟"