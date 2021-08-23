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أمل الشهراني تفاجيء جمهورها بجلسة تصوير مع حبيبها

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تداول رواد مواقع  التواصل مجموعة من الصور للناشطة السعودية أمل الشهراني مع حبيبها، وأثارت جلسة التصوير الجديدة جدلا واسعا.

وظهرت أمل الشهراني في عدد من الصور مع حبيبها جوني لوكاستو بفستان من اللون الأسود. وتداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الصور معلقين عليها: "أمل الشهراني مع الطبطبة".

وانتقد المتابعون صور أمل الشهراني مع حبيبتها، وجاءت التعليقات: "مصيرها تندم على صورها معه عاجلاً او آجلاً"، " بعد دقايق تصير تتكلم عن الدين ....وتحط قرآن الله يهديها.

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