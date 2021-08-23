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بداية من 2 سبتمبر المقبل..أكاديمية "زد" تفتح أبوابها لاستقبال الفتيات لممارسة كرة القدم

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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القاهرة 22 أغسطس 2021 - استكمالًا لمسيرته في تطوير الرياضة المصرية، أعلن نادي زد إف سي - أحد الأندية الرياضية الخاصة الرائدة في مصر - فتح باب الاختبارات مجانًا لأكاديمية زد لكرة القدم النسائية خلال الفترة من 2 إلى 16 سبتمبر المقبل على مجمع ملاعب "زد" بمدينة الشيخ زايد، وذلك في ضوء استراتيجية "زد إف سي" لمنح فرص متساوية للموهوبين لممارسة مختلف الألعاب الرياضية وإنشاء أحد أكثر الفرق نجاحًا في كرة القدم النسائية، بما يسهم في تغيير كرة القدم النسائية في مصر.

وتقام الاختبارات أيام الأحد والثلاثاء والخميس خلال الفترة من 2 إلى 16 سبتمبر المقبل على 3 ملاعب كرة قدم مجهزة على أعلى مستوى بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، ويتاح للفتيات تحت 19 عام المشاركة بالاختبارات مجانًا، وسيتم ضم المتميزات منهن إلى فرق ناشئات النادي، والتعاون مع أكاديمية Empower FA لتطوير أداء المواهب النسائية حتى يصلن لمستوى احترافي وتشكيل فريق أول لكرة القدم النسائية يمثل نادي زد.

في هذا الإطار قال الدكتور أحمد عبدالله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد إف سي، إنه من ضمن الأهداف الرئيسية لنادي زد منح فرص للموهوبين لممارسة مختلف الألعاب الرياضية، وفي سبيل تحقيق ذلك سعى النادي - رغم تدشينه منذ فترة قصيرة- إلى سرعة تشكيل فرق كرة قدم نسائية، وهو أمر لن تجده في معظم الأندية في مصر حتى الأندية صاحبت الجماهيرية الكبيرة، بهدف إتاحة الفرص للفتيات لممارسة كرة القدم واحترافها وخوض المنافسات المحلية وكذلك القارية بعدما قرر الاتحاد الإفريقي إقامة أول بطولة لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، مضيفًا :"نأمل من خلال فتح باب الاختبارات ضم مواهب واعدة يمكنها تحقيق خطط النادي في المنافسة على البطولات".

من جانبها قالت فريدة سالم مؤسس أكاديمية Empower FA- المشرفة على أكاديمية زد لكرة القدم النسائية- أنه يجب على جميع الفتيات الراغبات في الإلتحاق بفريق زد لكرة القدم النسائية التقديم بدايةً من سن 17 إلى 19 عام ولم يفت الآوان في التقديم والإلتحاق من أجل تحقيق أحلامهم ،وقد وضعت فريدة سالم برنامجًا متميزًا لاكتشاف المواهب المتقدمة لاختبارات نادي زد ، على أن يتم تصفية المواهب على مراحل مختلفة لاختيار أفضل العناصر بالإضافة إلى إختيار الموهوبات من أكاديمية زد لكرة القدم النسائية للانضمام إلى فرق ناشئات النادي والفريق الأول، وبعدها ستخضع اللاعبات لأحدث البرامج التدريبية لتطوير مستواهم وتحقيق أهداف النادي في المنافسة المحلية والقارية على بطولات كرة القدم النسائية. بالإضافة إلى أن الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي زد سينافس ولأول مرة في الدوري هذا الموسم 2021/2022 تحت إشرافها وتدريبها. 

كما صرحت فريدة أن مستقبل الكرة النسائية في مصر سيتم تطويرها بوتيرة سريعة في الفترة القادمة وذلك وفق توجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF في إلزام الاندية بأن يكون لديها فرق كرة نسائية كشرط للمشاركة في البطولات القارية، مما سيحدث ثورة في الكرة النسائية في مصر وإفريقيا.

 

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق أكاديمية زد لكرة القدم النسائية شهر يوليو الماضي وإسناد إدارتها لأكاديميةEmpower FA  بقيادة الكابتن فريدة سالم وهي لاعبة سابقة باحدي الاندية الكبري قبل أن تصبح مدربة منذ 12 عامًا، وساعدتها هذه الخبرة في إنشاء الأكاديمية ودفعها إلى النجاح في فترة قصيرة مما يتطابق مع رؤية وإستراتيجية نادي زد في ضم الكثير من الكوادر الشابة الناجحة.

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