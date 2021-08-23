Advertisements

محافظ قنا: 40 مليار جنيه حجم الاستثمارات للمشروعات التنموية والخدمية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أكد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، أن هناك مشروعات تنموية عملاقة وآخري لتطوير وتحديث البنية التحتية تعيد إلي أذهان المواطن القنائي أزهي العصور السابقة في صورة جديدة وحديثة مفادها "المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

وأضاف الداودي أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها تولي اهتماما كبيرا لتحقيق تغيير جذري في شتي مناحي الحياة داخل المحافظة من خلال المشروعات التي يجري تنفيذها علي أرض الواقع بحجم استثمارات تتخطي 40 مليار جنيه وهو مالم يحدث في تاريخ محافظة قنا علي مر العصور

وأكد علي أن تلك المشروعات تجري على كافة الأصعدة منها مشروعات خاصة بتحديث وتطوير البنية التحتية، وأخرى خدمية لإحداث نقلة حضارية في شتي ربوع المحافظة، لإحداث طفرة تنموية حقيقة وشاملة علي كافة الأصعدة من خلال استخدام كافة وسائل الاتصال بين القيادات التنفيذية وجموع المواطنين لنتفوق بتجربتنا الجديدة علي كافة التجارب السابقة.

الكلمات المفتاحية

نهضة مصر محافظة قنا قنا حياة كريمة اخبار قناة

أخبار تهمك

"مفيش دم".. الجمهور يهاجم محمد رمضان عقب تجاهله وفاة والدة زوجته بهذه الطريقة

منذ 40 دقيقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الكاتب عبد الرحيم كمال.. تفاصيل

منذ 34 دقيقة

خاص.. الكشف عن بديل محمد صلاح فى منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

فرج عامر يكشف صفقات سموحة في الموسم الجديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على الإطاحة بثلاثي الفريق.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 12 ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي للقاء الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم الزمالك يتدخلون لحل أزمة جنش وكارتيرون

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

وفد للأمم المتحدة يزور قنا والمحافظ يناقش أزمة المشكلة السكانية (صور)

انطلاق فعاليات أول مؤتمر جماهيري لحزب مستقبل وطن بمركز أبوتشت في قنا

محافظ قنا: مش عاوز كلام سلبي يقلل العزيمة والهمة

محافظ قنا: "مش هنقول إننا عملنا حاجة غير لما يحس المواطن بالخدمة"

محافظ قنا للمواطنين: "بلغوا عن المشكلات لنقضي على الفساد"

محافظ قنا يستمع لمطالب أهالي نقادة ويناقش 500 شكوى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:59 م

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

07:59 م

فرج عامر يكشف صفقات سموحة في الموسم الجديد

08:30 م

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

08:44 م

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

05:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements