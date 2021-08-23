محافظ قنا: 40 مليار جنيه حجم الاستثمارات للمشروعات التنموية والخدمية

أكد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، أن هناك مشروعات تنموية عملاقة وآخري لتطوير وتحديث البنية التحتية تعيد إلي أذهان المواطن القنائي أزهي العصور السابقة في صورة جديدة وحديثة مفادها "المبادرة الرئاسية حياة كريمة".



وأضاف الداودي أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها تولي اهتماما كبيرا لتحقيق تغيير جذري في شتي مناحي الحياة داخل المحافظة من خلال المشروعات التي يجري تنفيذها علي أرض الواقع بحجم استثمارات تتخطي 40 مليار جنيه وهو مالم يحدث في تاريخ محافظة قنا علي مر العصور



وأكد علي أن تلك المشروعات تجري على كافة الأصعدة منها مشروعات خاصة بتحديث وتطوير البنية التحتية، وأخرى خدمية لإحداث نقلة حضارية في شتي ربوع المحافظة، لإحداث طفرة تنموية حقيقة وشاملة علي كافة الأصعدة من خلال استخدام كافة وسائل الاتصال بين القيادات التنفيذية وجموع المواطنين لنتفوق بتجربتنا الجديدة علي كافة التجارب السابقة.