مقتل 5 أشخاص إثر انفجار بمنصة نفطية في خليج المكسيك

أعلنت شركة "بيميكس" المكسيكية، اليوم الاثنين، أن الانفجار والحريق الذي وقع في وقت سابق اليوم بإحدى منصاتها النفطية أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين.





وقالت الشركة في بيان إن "الحريق الذي اندلع على منصة نفط بحرية بخليج المكسيك أدى إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين والبحث جار عن مفقودين".





وبينت أن "الحريق وقع أثناء إجراء أعمال صيانة ولم يحدث بسبب عطل في المعدات"، مشيرة إلى توقف 421 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط من خمس آبار جراء حريق المنصة النفطية.



