أنغام تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة أنغام جمهورها صورة لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت "أنغام" وهي ترتدي بلوزة باللون الأبيض،وجيبة قصيرة مشجرة من الأمام طويلة من الخلف،وتركت شعرها منسدلًا على كتفها مما أثار إعجاب جمهورها.



يذكر أن أغنية "نفضل نرقص" للفنانة أنغام تخطت أكثر من 390 ألف مشاهدة بعد طرحها بيوم واحد فقط،ودخلت إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على يوتيوب