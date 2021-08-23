نجوم الزمالك يتدخلون لحل أزمة جنش وكارتيرون

كثف نجوم نادي الزمالك الكبار من جهودهم من أجل إنهاء أزمة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى القلعة البيضاء، مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفارس الأبيض.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن توسط بعض اللاعبين الكبار فى الفريق مثل محمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمد عبد الشافي لاحتواء الموقف والاكتفاء بالغرامة المالية التى تم توقيعها على اللاعب وعودته من جديد للتواجد مع الفريق.

وتابع المصدر، أن حتى هذه اللحظة يرفض كارتيرون العفو عن محمود جنش، ويرى أن الحارس ارتكب خطأ كبيرًا فى الساعات الماضية وتحديدا قبل مباراة مهمة وصعبة أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قد قرر الاعتماد على محمد أبو جبل فى التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.