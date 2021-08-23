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شركة النصر: "أوبر" تسلمت سيارات كهربائية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف هاني الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، تفاصيل التعاون مع شركة "أوبر" لتجربة السيارات الكهربائية، قائلا إن "أوبر" تسلمت 3 سيارات كهربائية لتجربتها في الشوارع المصرية وقياس رد فعل السائقين والركاب.

وأشار "الخولي"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم تدريب 17 سائق على استخدام السيارات الكهربائية، مؤكدا أن قيادة السيارة الكهربائية سهلة وآمنة وبسيطة، معلقا: "اللي بيركبها بيعشقها".

وأضاف أن استجابة السيارة الكهربائية لكل رغبات السائق سريعة، ومعدلات الأمان بها مرتفعة جدا، والفرامل أتوماتيكية، والسيارة ثابتة في السرعات العالية، فضلا على أن السيارة واسعة ومريحة.

الكلمات المفتاحية

شركة النصر سياراة كهربائية اوبر

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