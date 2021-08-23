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أحمد موسى يشكر الرئيس على مداخلته الهاتفية بقناة صدى البلد (فيديو)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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شكر الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إجرائه مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، حيث تحدث خلالها على دعمه لأي عمل فني ضخم يحارب الفكر المتطرف.
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وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين،:"شرفتنا ونورتنا يا سيادة الرئيس في فضائية صدى البلد، كل التحية والشكر لحضرتك، المكالمة تؤكد اهتمام حضرتك بالإعلام، كلنا في صدى البلد ممتنون للمداخلة التي تعد تقديرا لدور الإعلام المصري الوطني".

وأضاف:" صدى البلد من القنوات المصرية تدعم الدولة المصرية، ولها دور وطني كبير لم ولن يتغير، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتحدث عن كافة التفاصيل دائما على الهواء، كون إطلاع الرأي العام هو أفضل طريق.

الكلمات المفتاحية

صدى البلد السيسي أحمد موسى

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