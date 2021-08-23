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ليلى إسكندر تكشف سبب عدم إنجاب طفل ثاني من زوجها

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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ردت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية، ليلى إسكندر على أسئلة بعض متابعيها على تطبيق سناب شات حول سبب عدم إنجابها طفلاً ثانياً حتى الآن.

ووثقت إسكندر سؤال متابعة لها حول عدم إنجاب طفلاً ثانياً من زوجها الفنان السعودي يعقوب فرحان خاصة مع مرور وقتاً طويلاً على ولادة طفلهما الأول يوسف.

وعبرت ليلى إسكندر عن شوقها لوجود طفلاً جديداً في حياتهما وأنها لا تمانع ذلك، إلا أنها عللت تأخرها في إتخاذ القرار بعدم وجود وقت وضيقه لانشغالهما بالعمل مما جعلها تؤجل تنفيذ هذه الخطوة.

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