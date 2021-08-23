الصين توقف أكثر من 40 طرحا عاما أوليا في ظل تحقيق تنظيمي





أوقفت بورصتي شنغهاي وشنتشن بالصين أكثر من 40 عملية طرح عام أولي بسبب تحقيق تنظيمي بحق عدد من الوسطاء في الصفقات بحسب إفصاحين رسميين من البورصتين.





وبحسب إفصاح لبورصة شنتشن للأسهم، فإنها علقت أكثر من 30 طرحا أوليا من بينها خطط بيع أسهم لوحدة الرقائق التابعة لشركة BYD في الثامن عشر من الشهر الحالي.





وعلقت بورصة شنغهاي ثماني عمليات طرح أولي مستهدفة سوق ستار بالمدينة الذي يركز على التكنولوجيا في 19 أغسطس.





وعزت الشركات وقف الطروحات لتحقيق اللجنة التنظيمية للأسهم بالصين في أمر وسطاء من بينهم وسطاء في بكين.





ويأتي التدقيق في الطروحات بعدما أطلقت الصين حملات تنظيمية بحق قطاعات تمتد من الانترنت للتعليم.





وقالت الصين إنها ستشدد الرقابة على شركات المحاسبة لمكافحة الاحتيال المالي، وتعهدت بعدم التسامح بأي شكل من الأشكال مع أي مخالفات.