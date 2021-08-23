الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الكاتب عبد الرحيم كمال.. تفاصيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة دعم، للكاتب عبد الرحيم كمال، وذلك عقب إعلانه تقديم أعمال فينة تاريخية ودينية.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مداخلة هاتفية عبر برنانج "صالة التحرير": "جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، الدولة تاخد سنوات للتغلب على تحدياتها، كلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي،:"أنا داعم لك في أي عمل على مستوى الدولة، إذا كان الربح سيكون عائقا أنا معاك، ومع تقديم الدعم الكامل للإبداع".





واختتم السيسي "بطلب منك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة وكل الفن وتجهزه وتشوف كمان زمايلك، الموهوبين بيعرفوا بعض، قضيتنا قضي الوعي، هدفنا تحصين أبنائنا وشبابنا".