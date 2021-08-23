إنتر ميلان يصرف النظر عن نجم بروسيا مونشنجلادباخ

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي تراجع عن فكرة التعاقد مع الفرنسي ماركوس تورام نجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن تورام تعرض لإصابة قوية في الركبة أثناء مباراة فريقه الماضية أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني فشل بسببها في استكمال المباراة.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن الإصابة التي لحقت بتورام ستجعله يغيب عن المباريات لمدة شهر على الأقل مؤكدة أنه لهذا السبب تراجع مسئولي النيراتزوري عن فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي.

ولفتت الشبكة الإيطالية أن تورام كان على رأس قائمة تدعيمات إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي.