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بسبب مخالفات بيئية.. مباحث التموين تداهم محل حلواني بالجيزة (صور)
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:05 م
إيمان عبد العاطي
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داهمت مباحث التموين بالجيزة، مساء اليوم الاثنين، محل حلواني في منطقة الطالبية، لارتكابه مخالفات بيئية.
وضبطت المأمورية عدة مخالفات بيئية، وتم مصادرة معدات ومستلزمات المحل الكائن بـ 41 شارع الشهيد أحمد المنيسي.
وقام مسؤولو الحي بغلق وتشميع المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وضبطت المأمورية عدة مخالفات بيئية، وتم مصادرة معدات ومستلزمات المحل الكائن بـ 41 شارع الشهيد أحمد المنيسي.
وقام مسؤولو الحي بغلق وتشميع المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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