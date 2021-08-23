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"لافروف" و"الصفدي" يناقشان الوضع في سوريا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الأوضاع الراهنة في سوريا والتعاون الثنائي بين روسيا والأردن، معربين عن تأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا رسميا، قالت فيه: "إن وزيري الخارجية تبادلا وجهات النظر حول المسائل الراهنة على الأجندتين الإقليمية والدولية. وقد أوليا اهتماما خاصا بالوضع في سوريا وما حولها".

وأضاف البيان أن "لافروف والصفدي أكّدا دعمهما لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وأعربا عن تأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ويأتي هذا اللقاء بين الوزيرين على خلفية الزيارة التي قام بها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة موسكو، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتزامن مع انطلاق فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021".

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