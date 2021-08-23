توقف ربع إنتاج المكسيك من النفط بسبب حريق فى إحدي المنصات





قال الرئيس التنفيذي لشركة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس) المملوكة للدولة إن حريق نشب يوم الأحد على منصة نفطية بحرية تسبب في توقف ربع إنتاج المكسيك من النفط الخام.





وأبلغ أوكتافيو روميرو اوروبيزا الصحفيين اليوم الاثنين أن الحريق اندلع بينما كانت أطقم من الفنيين تنفذ أعمال صيانة على المنصة.





وقال اوروبيزا إن المنصة ما زالت خارج التشغيل مع فقدان حوالي 421 ألف برميل يوميا من النفط وتوقف العمل في 125 بئرا.