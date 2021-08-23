في ذكرى ميلاده.. عبد السلام النابلسي وهروبه من مصر والحجز على شقته



هو أحد أهم صناع الضحك في تاريخ السينما المصرية، صاحب بصمة فنية كوميدية تميزه عن غيره من الفنانين في القرن العشرين، الفنان الكبير عبد السلام النابلسي، التي تحل ذكرى ميلاده اليوم.



في عام 1963 عاد عبد السلام النابلسي إلى بيروت بسبب تراكم الضرائب عليه في مصر، التي وصلت إلى 13 ألف جنيه فتم الحجز على شقته في الزمالك وظلت القضية معلقة حتى وفاته رغم تدخل العديد من الفنانين ومنهم أم كلثوم.



وفي بيروت تغير وضعه وأصبح مديرًا للشركة المتحدة للأفلام، وساهم وقتها في زيادة عدد الأفلام التي ينتجها في لبنان منها "فاتنة الجماهير وباريس والحب وافراح الشباب وبدوية في باريس وأهلًا بالحب"، وشاركته ​الشحرورة صباح​ مجموعة منها نظرًا للصداقة بينهما.



بعد اعلان بنك إنترا في بيروت إفلاسه زادت المشاكل الصحية التي عانى منها عبد السلام النابلسي، وقيل إن صباح التي كانت معه في رحلة إلى تونس لتصوير فيلم "رحلة السعادة"، قالت إنها كانت تسمعه يئن من الألم وكان يحاول أن يخفي آلامه بصوت صنابير المياه، وبعد عودته إزدادت حالته سوءًا فامتنع عن الطعام قبل رحيله بأيام.



وفي الليلة الأخيرة عندما كان مع أصدقائه في منزله، ومنهم ​فريد شوقي​ و​هدى سلطان​ ونيازي مصطفى، شعر بألم شديد وحينما وصل إلى المستشفى ممسكًا بيد زوجته لفظ أنفاسه الأخيرة في الخامس من يوليو عام 1968، ولم تجد زوجته حينها المصاريف للجنازة، فتكفل بها صديقه فريد الأطرش من خلال شقيقه فؤاد الأطرش الذي حاول إخفاء الخبر عن فريد، لكنه علم من خلال الصحف.



وقالت زوجته إن عبد السلام النابلسي، ترك لهم أموالًا بالفعل، لكنها لم يكن لديها رصيد مصرفي، وبعدها حاولت رد المال لفريد الأطرش لكنه رفض.











