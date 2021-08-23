حوار- رضوى عرفة.. حسناء الكاراتيه التي غابت عن طوكيو: الميدالية والتمثيل والإعلام أهدافي المستقبلية

بوجه جميل وملامح جذابة برز اسم اللاعبة رضوي عرفه ضمن أبرز الغائبين عن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية والتي أقيمت في طوكيو وانتهت قبل أيام.

بطلة مصر في لعبة الكاراتيه غابت عن تمثيل الفريق رغم تالقها خلال سنوات مشاركتها السابقة وتسأل البعض لماذا لم تكن ضمن البعثة المشاركة التي تألق منها الثنائي فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية وجيانا فاروق صاحبة البرونزية.

رضوي صاحبة لقب ملكة جمال الأناقة حاورها الفجر الرياضي حول أسباب غيابها عن المنافسات إلى جانب الحديث عن الجانب الشخصي في حياتها خارج الملعب.

في البداية .. ماهو سر غيابك عن المشاركة الأولمبية؟ وهل أزمة المنشطات كان لها دور؟

لم أشارك في الأولمبياد بسبب أزمة الإيقاف من ٢٠١٥ بعد أن كنت من أوائل التصفيات وحصلت على المركز التالت في دورة الألعاب الأفريقية..

وقبل بطولة العالم في اسبانيا تم ايقافي بسبب تناولي لحوم مجمدة وبناء عليه لم أشارك في بطولات مهمة مؤهلة للأولمبياد.

ما هي خططك في الفترة المقبلة بعد عودتك؟

عدت مرة أخرى بعد غياب 8 أشهر عن المشاركة مع المنتخب، هناك تصفيات كأس العالم اتمنى ان أكون في بطولة العالم في دبي واستعد لها بشكل جيد، واسعي لتعويض الأربع سنوات الماضية التي تعرضت فيهم للإيقاف.

تعالى نعمل كام باك.. مين غير والدتك كان له دور في ممارسة لعبة الكاراتيه؟

أسرتي رياضية، والدتي كانت تمارس رياضة الكاراتيه ووالدي كان لاعب كرة، نحن خمس أشقاء بنات، ومعظم أشقائي مارسوا اللعبة بجانب التايكوندو والسلة.

شفتي إنجاز فريال وجيانا ازاي وهل لو كنتي موجودة كنتي هاتجيبي ميدالية؟

بالطبع إنجاز الثنائي فريال وجيانا هو شرف لكل المصريين وانا سعيدة بنجاح أصدقائي.. بكيت بعد فوز فريال بالذهب واتمنى لهم مواصلة التألق.

لو كنت مكانهم أكيد هابذل قصارى جهدي من أجل الحصول على ميدالية.

تعالى نروح للجانب الشخصي شوية.. رضوي بره الصالة بتحب تعمل اية فى حياتها؟

حياتي بره الصالة احب التصوير والسيشن جدا، بحب الموسيقى والأغاني والتواصل على انستجرام..

أنتي شخصية إجتماعية ولا إنطوائية؟

إجتماعية جداً، وأحب التعامل مع شخصيات جديدة من مختلف الثقافات ومختلف الدول..

قولتي قبل كدة انك لو ما كنتش رياضية كنتي تحبي تكوني ممثلة.. هل عندك الرغبة في دخول مجال الفن وهل بتسعي للأمر ده حاليا أو مستقبلا؟

بحب التمثيل وبحب ياسمين صبري جدا وبحب اسلوب حياتها، اتمنى دخول مجال التمثيل ولكنه مرحلة مؤجلة الان.





لو جاءت الفرصة اكيد هاتمسك بيها.

هل لأنك جميلة دفعك الأمر انك تكوني نجمة في مجال تاني غير الرياضة يعني فكرتي تكوني إعلامية مثلا؟

أمنيتي تقديم برنامج رياضي عن الألعاب الفردية من أجل إلقاء الضوء على أبطال هذة الألعاب، بحب الكاميرا جدا واجيد التعامل معاها.

صيف ولا شتاء؟





الصيف

فورمال ولا كاجول؟

الكاجول

جونة ولا ساحل؟

الساحل

اهلي ولا زمالك؟

مباريات المنتخب فقط ويظل الانتماء للأهلي.

بتعرفي تلعبي كرة قدم؟

مش بعرف العب كورة.. لعبت وانا صغيرة ودخلت جول في نفسي.

اختاري لاعب كورة تلعبي قدامه ماتش كاراتيه؟

محمد محمود لاعب الأهلي

شايفة نجاح المرأة في المجال الرياضي عامل ازاي دلوقتي؟

سعيدة بنجاح المرأة في المجال الرياضي، المرأة قوية وتستطيع فعل أي شي ولديها القدرة انها تكون نمبر وان في كل المجالات..

آخر سؤال بكرة بتاع رضوي فيه اية بخصوص الرياضة؟

ربنا وحده يعلم غدا بالنسبة لي.. ابحث دائما عن الأفضل في حياتي ومجالي العملي والرياضي، اتمنى ان يعوضني الله عن السنوات الماضية وفترة الإيقاف في اللعبة ببطولة كبيرة وميدالية أولمبية.