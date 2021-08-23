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الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش ويضمن البقاء في الدوري

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:10 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
الفجر الرياضي
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انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع طلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

أخطر هجمات الإسماعيلي في الدقيقة 43 حيث مرر التونسي فخر الدين بن يوسف الكرة لشكري نجيب داخل نقطة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها محمد بسام بثبات.

ولم يختلف الشوط الثاني عن الأول، حيث جاتء ضعيف المستوى، ولم يشهد فيه أي خطورة حقيقة على مرمى الفريقين، وانحصر العب في وسط الملعب أغلب فتراته.

بتلك النتيجة ضمن فريق الإسماعيلي البقاء في الدوري بعدما ارتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 41 نقطة في المركز الثامن.

الكلمات المفتاحية

فخر بن يوسف طلائع الجيش الاسماعيلي

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