نادين نسيب نجيم تستعرض وشمها مع أبناءها





استعرضت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ وشمها الجديد عبر خاصيّة "الستوريز" عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي.



وفاجأت المتابعين بحصول ولديها هافين وجيوفاني عليه نفسه على أيديهم خلال إستمتاعهم بالعطلة الصيفية. وجاء الوشم على شكل نبضات قلب يصل اسم ابنتها هافين باسم ابنها جيوفاني، وفي الوسط قلب صغير، كما ظهرت في صورة أخرى يد نادين ويدا ولديها فوق الماء ومرسوم عليها الوشم نفسه، ما يؤكد أنه رسم مؤقت من الحنّاء وليس دائماً على يدها.

وكتبت نادين على الصورة قائلةً: "الحب الحقيقي يلي ما بيخلص بيجمعنا هافين جوفاني مامي"... وكتبت أيضاً "أنتو دقّات القلب".



ويعرض في الوقت الحالي مسلسل "صالون زهرة" لنادين نسيب نجيم وياشركها في البطولة: معتصم النهار، أنجو ريحان، طوني عيسى، كارول عبود..