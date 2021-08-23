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تعرف على التفاصيل الكاملة الخاصة بانتقال شاكيري إلى ليون

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:30 م
شاكيري
شاكيري
بسمة الجاويش
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انتقل اليوم اللاعب السويسري شيردان شاكيري من نادي ليفربول الإنجليزي إلى نادي ليون الفرنسي، وذلك عقب استمراره مع النادي الإنجليزي ثلاث مواسم.

تفاصيل الثفقة :
- بلغت قيمة ثفقة انتقال شاكيري 6 ملايين يورو.
- يمتد عقده مع النادي الفرنسي حتى 30 يونيه عام 2024.
- وخضع اليوم اللاعب للفحص الطبي.

مسيرة اللاعب مع ليفربول :
- شارك في 63 مباراة.
- سجل 8 أهداف.
- فاز معهم بدوري أبطال أوروبا عام 2019.
- فاز بكأس السوبر الأوروبي عام 2019.
- فاز بكأس العالم للأندية عام 2019.
- فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020.

انتقالات اللاعب :
- لعب في نادي بازل من عام 2009 حتى عام 2012.
- ثم انتقل إلى بايرن ميونخ عام 2012 وحتى عام 2015.
- ثم إلى نادي إنتر ميلان عام 2015.
- ثم إلى نادي ستوك سيتي من عام 2015 إلى عام 2018.
- وانتقل إلى ليفربول عام 2018 ورحل عام 2021.
- وأخيرًا انتقل إلى نادي ليون الفرنسي اليوم.

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ليون شاكيري

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