تعرف على التفاصيل الكاملة الخاصة بانتقال شاكيري إلى ليون

انتقل اليوم اللاعب السويسري شيردان شاكيري من نادي ليفربول الإنجليزي إلى نادي ليون الفرنسي، وذلك عقب استمراره مع النادي الإنجليزي ثلاث مواسم.





تفاصيل الثفقة :

- بلغت قيمة ثفقة انتقال شاكيري 6 ملايين يورو.

- يمتد عقده مع النادي الفرنسي حتى 30 يونيه عام 2024.

- وخضع اليوم اللاعب للفحص الطبي.





مسيرة اللاعب مع ليفربول :

- شارك في 63 مباراة.

- سجل 8 أهداف.

- فاز معهم بدوري أبطال أوروبا عام 2019.

- فاز بكأس السوبر الأوروبي عام 2019.

- فاز بكأس العالم للأندية عام 2019.

- فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020.





انتقالات اللاعب :

- لعب في نادي بازل من عام 2009 حتى عام 2012.

- ثم انتقل إلى بايرن ميونخ عام 2012 وحتى عام 2015.

- ثم إلى نادي إنتر ميلان عام 2015.

- ثم إلى نادي ستوك سيتي من عام 2015 إلى عام 2018.

- وانتقل إلى ليفربول عام 2018 ورحل عام 2021.

- وأخيرًا انتقل إلى نادي ليون الفرنسي اليوم.



