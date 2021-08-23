تعرف على التفاصيل الكاملة الخاصة بانتقال شاكيري إلى ليون

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تعرف على التفاصيل الكاملة الخاصة بانتقال شاكيري إلى ليون
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:30 م
بسمة الجاويش
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انتقل اليوم اللاعب السويسري شيردان شاكيري من نادي ليفربول الإنجليزي إلى نادي ليون الفرنسي، وذلك عقب استمراره مع النادي الإنجليزي ثلاث مواسم.
تفاصيل الثفقة :
- بلغت قيمة ثفقة انتقال شاكيري 6 ملايين يورو.
- يمتد عقده مع النادي الفرنسي حتى 30 يونيه عام 2024.
- وخضع اليوم اللاعب للفحص الطبي.
مسيرة اللاعب مع ليفربول :
- شارك في 63 مباراة.
- سجل 8 أهداف.
- فاز معهم بدوري أبطال أوروبا عام 2019.
- فاز بكأس السوبر الأوروبي عام 2019.
- فاز بكأس العالم للأندية عام 2019.
- فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020.
انتقالات اللاعب :
- لعب في نادي بازل من عام 2009 حتى عام 2012.
- ثم انتقل إلى بايرن ميونخ عام 2012 وحتى عام 2015.
- ثم إلى نادي إنتر ميلان عام 2015.
- ثم إلى نادي ستوك سيتي من عام 2015 إلى عام 2018.
- وانتقل إلى ليفربول عام 2018 ورحل عام 2021.
- وأخيرًا انتقل إلى نادي ليون الفرنسي اليوم.
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