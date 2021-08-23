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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 24/8/2021 في محافظات مصر

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوي بياناًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء الموافق 24/8/2021 في محافظات مصر، وفي السطور التالية تستعرض معكم بوابة "الفجر" الإلكترونية درجات الحرارة وحالة الطقس غدا في مصر.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

قال خبراء الأرصاد، إن حالة الطقس غدا حار رطب نهارًا على ى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا ليلا

كما أوضح بيان الأرصاد أن طقس الليل معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما تنتشر الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتلاشى هذه الشبورة سريعًا في الساعة السابعة صباحًا.

حركة الرياح

تكو حركة نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، بحسب بيان الأرصاد.

حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، أما البحر الأحمر معتدل ويتراوح ارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية على البحرين.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

العظمى/ الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 24

سيوة 33 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 24

نخل 35 21

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 33 17

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 25

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 37 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 27

رأس حدربة 36 27 

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة غدا حالة الطقس غدا حالة الطقس الطقس الارصاد

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