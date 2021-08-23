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رسميًا.. فاركو يتعاقد مع النجم النيجيري سوكاري

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:31 م
سوكاري
سوكاري
علي نبوي
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أعلن نادي فاركو التعاقد مع النيجيري كينجسلي سوكاري، قادما من صفوف نادي الصفاقسي التونسي، كثالث صفقات الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.

وحصلت إدارة نادي فاركو على توقيع اللاعب في الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبي على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية والانسجام مع زملائه استعدادا للنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي صفقة كينجسلي سوكاري كثالث الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقى حمرون قادما من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادما من الباطن السعودي.

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فاركو سوكاري

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