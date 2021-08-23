رامي جمال يشوق جمهوره لحفله المقبل بـ جدة



أكد الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر موعد حفلته في جده الموافق ٢٧ أغسطس كما عبر عن حماسه الشديد لهذا الحفل لكونها المرة الأولي للقيام بحفل له في جدة.



وكتب "جمال" في تغريدته قائلا: " ‏الحماس علي اخره اهل جده الغاليين عايزين حفله للتاريخ متشوق جدا للقائكم لأول مره باذن اللهميعادنا يوم الجمعه ٨٢٧ ".





ومن المتوقع أن يقدم الفنان رامي جمال في هذا الحفل أغنيته الجديدة " كان ممكن نتفق " وهي من كلمات أـحمد حسن راؤول وتوزيع أمين نبيل وألحان محمد حمزه وانتاج نجوم ريكوردز، وقد حققت هذه الأغنيه في أول يوم من صدورها أكثر من ٢٩٠ الف مشاهده على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".





وقد نشر تركي الشيخ على حسابه على تويتر قائلا: " ‏بتخطيطك ودعمك وتوجيهاتك سيدي صاحب الرؤية والقائد الملهم حفظك الله … وبالتعاون مع جهات عدة مشكورة … وضعت ثقتك في الشباب والشابات من الوطن … البوليڤارد من موسم الرياض وهي منطقة من ١٤ منطقة مختلفة في أنحاء العاصمة الغالية … عشان بس تتخيلوا أكثر ❤️🇸🇦🔥💪🏻 " ورد عليه الفنان رامي جمال قائلا: " ‏واثقين في قدرتكم علي ابهارنا 🇸🇦🇪🇬 ".