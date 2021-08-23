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يوفنتوس يعلن إصابة صفقته الجديدة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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سيغيب البرازيلي الشاب كايو جورجي، المنضم حديثا ليوفنتوس الإيطالي، لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مران اليوم الاثنين الذي جرى داخل مدينة (كونتيناسا) الرياضية.

وخضع لاعب سانتوس البرازيلي سابقا لفحوصات طبية داخل المركز الطبي للنادي، والتي كشفت عن وجود إصابة "في الجزء الأمامي لعضلة الفخذ اليسرى"، حسبما أعلن النادي في بيان رسمي اليوم.

وأضاف البيان: "صاحب (19 عاماً) سيخضع لاختبارات جديدة في غضون 10 أيام، لتحديد بشكل أوضح الوقت اللازم لفترة التعافي".

وجلس اللاعب الشاب على مقاعد البدلاء، خلال المباراة التي حل فيها "البيانكونيري" ضيفاً على أودينيزي، في افتتاح مشوار الفريق في "السيري آ"، وانتهت بالتعادل 2-2.

وسيستقبل يوفنتوس في الجولة الثانية، الصاعد حديثاً إمبولي على ملعب أليانز ستاديوم.

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