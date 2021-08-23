Advertisements

بولسونارو يطلب تحديد موعد لإنهاء استخدام الكمامة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه سيطلب من وزير الصحة تحديد موعد لإنهاء استخدام الكمامة كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا في البرازيل.

 

هذا وأصبحت الكمامة قضية سياسية في البرازيل، حيث صرح بولسونارو لفترة طويلة أنه ضد استخدامها ورفض ارتدائها في كثير من الأحيان في الأماكن العامة على الرغم من وجود شرط قانوني للقيام بذلك.

 

وفي مقابلة إذاعية، قال بولسونارو إنه مع تلقيح الكثير من السكان وإصابة عدد آخر بالفيروس، ليست هناك حاجة لارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه طلب أيضا إجراء دراسة حول ارتداء الكمامة بهدف التوصية بإنهاء استخدامها على نطاق واسع.

 

لكن علماء الأوبئة يقولون إن الوقت ما زال مبكرا لمثل هذه الخطوة خصوصا مع انتشار متغير "دلتا" وحصول فقط 25٪ فقط من سكان البرازيل على جرعتي اللقاح.

 

يذكر أن البرازيل لديها ثاني أعلى معدل وفاة بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية

بوليسارو

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يومين

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ ساعتين و 21 دقيقة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ نصف ساعة

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 13 ساعة

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

"مفيش دم".. الجمهور يهاجم محمد رمضان عقب تجاهله وفاة والدة زوجته بهذه الطريقة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي للقاء الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف صفقات سموحة في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على غيابات الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

نتنياهو يتوجه إلى البرازيل في أول زيارة له

تغريم رئيس دولة لعدم ارتدائه الكمامة في حفل رسمي

لعدم ارتداء الكمامة.. تغريم الرئيس البرازيلي للمرة الثانية

أستاذ اقتصاديات صحة يكشف موعد الموجة الرابعة من كورونا (فيديو)

أستاذ اقتصاديات صحة يكشف موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية (فيديو)

عالم أوبئة يكشف موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:36 م

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

10:31 م

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

09:34 م

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

07:59 م

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

07:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements