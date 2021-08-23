حازم شاهين يقدم باقة من أروع أعماله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

انطلق منذ قليل حفل المطرب وعازف العود حازم شاهين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ29.



وقدم حازم شاهين، بالتعاون مع فرقته مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة.



ومن المقرر أن تبدأ حفل كارمن سليمان في تمام الساعة الـ10 مساء، عقب انتهاء حفل المطرب حازم شاهين.



افتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورون