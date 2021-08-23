مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه النهائي من التعاقد مع مصطفى البدري مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي في الموسم الجديد.





موسيماني يؤجل ضم مصطفى البدري

و كان مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد عرضوا على المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إمكانية التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي بعدما رحب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء.





و أبلغ مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي مدرب الأحمر موسيماني أن مصطفى البدري يملك إمكانات فنية عالية و أن اللاعب يرغب في تمثيل القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.





من جانبه طالب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لجنة التخطيط بعدم الاستعجال في ضم مصطفى البدري رسميا والإعلان عن الصفقة لحين الاستقرار على الصفقات التي سبق أن حددها.





ووضع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني البدري احتياطيا للصفقات التي طلبها ليتم التعاقد مع اللاعب في حال تعثر ضم أي لاعب مما سبق أن حددهم لمسؤولي القلعة الحمراء.