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كالياري يتعادل مع سبيزيا في الدوري الإيطالي
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:30 م
وكالات
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أفلت كالياري من الهزيمة بعدما نجح في خطف التعادل من ضيفه سبيزيا 2 / 2، اليوم، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.
وتقدم سبيزيا في الدقيقة السابعة عن طريق إمانويل جياسي، قبل أن يعزز زميله سيموني باستوني تقدم الفريق بهدف ثان في الدقيقة 58.
وفي الدقيقة 62 سجل جواو بيديو هدف تقليص الفارق لكالياري، قبل أن يدرك اللاعب ذاته التعادل لفريقه في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.
يذكر أن كالياري سيحل ضيفا على ميلان في المرحلة المقبلة من المسابقة، فيما يواجه سبيزيا فريق لاتسيو.
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