أخصائية جلدية تكشف أحدث الطرق لعلاج توحيد البشرة

قال الدكتورة هبة فرج، أخصائي الجلدية والتجميل، إنه يُعد لون البشرة الموحد والجميل هو أمر يرغب فيه الكثيرين، خاصة بعد تعرض البشرة لعوامل وأمور ربما سببت تغيرات في لون بعض مناطق البشرة، مثل التعرض لأشعة الشمس، والتقدم في العمر، والتقلبات الهرمونية، وبعض الأدوية.



وأضافت "فرج"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة “cbc”، اليوم الاثنين، أنه قد تتسبب العديد من العوامل في ظهور تصبغات الجلد أو بقع داكنة في مناطق معينة من البشرة، والنمش هو عبارة عن بقع صغيرة غالبًا غير مؤلمة تظهر على الجلد، وتكون بنية اللون بسبب احتوائها على صبغة الميلانين، وعادةً ما يكون التعرض للشمس والعامل الجيني أبرز عوامل ظهورها.



وتابعت: "ويعد العلاج بالليزر من أفضل وأسرع العلاجات لتلك الأعراض لتوحيد لون البشرة وإزالة الكلف والنمش، ويعمل العلاج بالليزر على استخدام ذبذبات مركزة من ضوء الليزر تستهدف النمش، وأظهرت دراسة أن العلاج بأشعة الليزر ساعد على التخلص من 50% من النمش عند مجموعة من المشاركين، وذلك باستعمال البرودة الشديدة على شكل النيتروجين السائل لتجميد وتدمير الخلايا غير الطبيعية، وهذه الطريقة في علاج النمش تعد بشكل عام آمنة، ونادرًا ما تسبب الندوب".



