Advertisements

أخصائية جلدية تكشف أحدث الطرق لعلاج توحيد البشرة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتورة هبة فرج، أخصائي الجلدية والتجميل، إنه يُعد لون البشرة الموحد والجميل هو أمر يرغب فيه الكثيرين، خاصة بعد تعرض البشرة لعوامل وأمور ربما سببت تغيرات في لون بعض مناطق البشرة، مثل التعرض لأشعة الشمس، والتقدم في العمر، والتقلبات الهرمونية، وبعض الأدوية.

وأضافت "فرج"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة “cbc”، اليوم الاثنين، أنه قد تتسبب العديد من العوامل في ظهور تصبغات الجلد أو بقع داكنة في مناطق معينة من البشرة، والنمش هو عبارة عن بقع صغيرة غالبًا غير مؤلمة تظهر على الجلد، وتكون بنية اللون بسبب احتوائها على صبغة الميلانين، وعادةً ما يكون التعرض للشمس والعامل الجيني أبرز عوامل ظهورها.

وتابعت: "ويعد العلاج بالليزر من أفضل وأسرع العلاجات لتلك الأعراض لتوحيد لون البشرة وإزالة الكلف والنمش، ويعمل العلاج بالليزر على استخدام ذبذبات مركزة من ضوء الليزر تستهدف النمش، وأظهرت دراسة أن العلاج بأشعة الليزر ساعد على التخلص من 50% من النمش عند مجموعة من المشاركين، وذلك باستعمال البرودة الشديدة على شكل النيتروجين السائل لتجميد وتدمير الخلايا غير الطبيعية، وهذه الطريقة في علاج النمش تعد بشكل عام آمنة، ونادرًا ما تسبب الندوب".

الكلمات المفتاحية

توحيد البشرة إزالة الكلف أخصائي جلدية

أخبار تهمك

فرج عامر يكشف صفقات سموحة في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"مفيش دم".. الجمهور يهاجم محمد رمضان عقب تجاهله وفاة والدة زوجته بهذه الطريقة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يومين

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ نصف ساعة

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ 36 دقيقة

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على غيابات الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي للقاء الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرفي على أضرار إزالة الشعر بالليزر

"الليزر" دليلك لإزالة آثار الشيخوخة وعلامات التقدم السن نهائيا

تقشير الجسم بالليزر.. التفاصيل الكاملة والخطوات

إليكِ أفضل العلاجات التجميلية يجب أن تخضع لها العروس قبل الزفاف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:36 م

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

10:31 م

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

09:34 م

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

07:59 م

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

07:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements