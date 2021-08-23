المغرب تسجل 97 وفاة و2996 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 2996 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 813945.

وقالت إنه تم أيضا تسجيل 97 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد إلى 11889، بينما تم التأكد من 6124 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 730669.

وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.