أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية لـ نضال الشافعي

تمنى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، الشفاء العاجل للنجم نضال الشافعي، معقبًا: "الحمد لله الحالة مستقرة، وقريبًا سيخرج من المستشفى".



وعن سبب انفجار قولون الفنان نضال الشافي، نتيجة وجود خلافات شديدة داخل كواليس العمل الذي يشارك فيه، قال نقيب المهن التمثيلية:"ما حدث قدر، ونضال لديه مشكلة في فيلمه الأخير، والنقابة تسعى لحل هذه المشكلة".



ووجه رسالة للفنانين، قائلًا: " انتقوا الناس اللي بتشتغلوا معاها، في فنانين بيروحوا يشتغلوا مع ناس معينة، وبعدين يرحوا يشتكوا، نبذل أكثر جهد لحل مشاكل الفنانين،...في واحدة تروح تشتغل مع شركة وهمية وبعدين تقول النقابة فين".

