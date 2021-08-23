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طبيب يكشف خطورة الوجبات السريعة على الجسم (فيديو)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك الكثيرين يعانون من اضطراب الشراهة أثناء تناول الطعام، خاصة مع الوجبات السريعة "تيك أواي"، ويزداد الأمر سوءً ومخاوف الكثيرين من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة، بسبب قلة الحركة وعادات التغذية السيئة، مما يسبب زيادة الوزن بشكل كبير.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على قناة “mix”، اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي وراء الإفراط في تناول الطعام هو أن الوجبات المغرية مثل الحلوى أو رقائق البطاطس تجعل الشخص مندمجًا أكثر في تناول الطعام بشكل كبير.

وأشار إلى أن أفضل طريقة للحفاظ على صحتك تناول كمية كافية من المياه، وإبقاء جسمك رطبًا بتناول كمية كافية من المياه، لأن ذلك سيحافظ على مزاجك ومستويات الطاقة.

ولفت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن منظومة التخسيس تؤدي إلى تقليل حجم ما يتناوله مريض المسنة من الطعام من خلال أعشاب السليم التي تؤدي إلى حالة امتلاء داخل المعدة، مما يؤدي إلى صغر حجم المعدة بالتدريج، وبالتالي لا يستطيع المريض تناول قدر كبير من الطعام، بعد الانتهاء من المنظومة.

الكلمات المفتاحية

علاج امراض السكر تيك اواي امراض السمنة الوجبات السريعة

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