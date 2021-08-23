"رحم الله صديق العمر".. الحزن يسيطر على لطفي لبيب في عزاء ماهر لبيب

قال الفنان لطفي لبيب عن علاقته بالفنان الراحل ماهر لبيب في تصريحات صحفية إن الفنان الراحل كان صديقه في معهد الفنون المسرحية، وجمعتهما العديد من المواقف الكوميدية، معقبا: "لا أستطيع أن أقول غير رحم الله صديق العمر".



حرص لطفي لبيب على حضور عزاء ماهر لبيب لمواساة أسرته وتقديم واجب العزاء لهم، حيث ودعت أسرة وأصدقاء ماهر لبيب جثمانه اليوم الاثنين من كنيسة مارجرجس، الذي له العديد من الأعمال المميزة سواء في السينما أو التليفزيون، إذ ظهر في بعض الأدوار المساعدة والثانوية في عدة أعمال فنية تخطت الـ60 عملًا منهم "كراكون في الشارع، رد قلبي،ونحن لانزرع الشوك".



يذكر أن رحل الفنان ماهر لبيب عن عالمنا، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ72عامًا، ويقام العزاء حاليًا في كنيسة مارجرجس بمنطقة هليوبوليس.







