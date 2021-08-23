ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

حصل مسؤولو الأهلي على توقيع شادي حسين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال الساعات الماضية، وذلك تمهيدا لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل قبل بداية الموسم الجديد.





توقيع شادي حسين للأهلي





كشف مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا أن مسؤولي الأخير وافقوا بالفعل على عرض الأهلي الشفهي لشراء شادي حسين و لكن ينتظر مسؤولو النادي وصول عرضا رسميا خلال الفترة المقبلة.

من جانبه كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولين القلعة الحمراء حصلوا بالفعل على توقيع شادي حسين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بعدما أبدى الأخير موافقته على تمثيل بطل أفريقيا في الموسم المقبل.

و شارك شادي حسين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا في الموسم الحالي في 30 لقاء تمكن من تسجيل 6 أهداف و صنع 4 أهداف آخرين.