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إشبيلية يحقق فوزا صعبا على خيتافي بالدوري الإسباني

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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اقتنص إشبيلية فوزاً ثميناً 1-0 على مضيفه خيتافي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.


سجل الأرجنتيني إيريك لاميلا هدف المباراة الوحيد لإشبيلية، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.


ورفع إشبيلية رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وقد فاز في الجولة الأولى على رايو فاييكانو 3-0.


على الجانب الأخر، تلقى خيتافي خسارته الثانية توالياً في المسابقة، بعدما خسر في المرحلة الافتتاحية أمام فالنسيا 0-1.

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