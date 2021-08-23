الفجيرة تبحث أفضل ممارسات الاستدامة البيئية مع شركة بريطانية

بحثت " مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية " ممثلة بقسم الرقابة البيئية مع شركة /إس بي إس البريطانية/ المتخصصة في مجال الاستدامة تبادل الخبرات و المعرفة حول أحدث الحلول التي تعزز الاستدامة البيئية في القطاع التعديني من خلال الاعتماد على أفضل الممارسات واتخاذ تدابير و سياسات فعالة تدعم الاستدامة و تحقق بيئة صحية وآمنة في المنشآت التعدينية.





و تطرق الجانبان خلال اجتماع جمعهما إلى أفضل آليات العمل المتبعة للاستفادة من مخلفات المنشآت التعدينية واستغلالها في عمليات إعادة التدوير و البحث عن خيارات بديلة إلى جانب العمل على تنفيذ حزمة من المبادرات و البرامج التدريبية للكوادر البشرية على أحدث الأجهزة لرصد الغبار سعيا إلى تعزيز السلامة البيئية إضافة إلى وضع خطة استراتيجية لمتابعة اجراءات وسجلات المنشآت التعدينية في الإمارة.





وأكد سعادة المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة أن " الفجيرة للموارد الطبيعية " تلعب دورا كبيرا في تحقيق الحماية البيئية في مواقع المنشآت التعدينية و تسعى إلى المحافظة عليها من خلال الخطط الاستراتيجية الرامية إلى إثراء قطاع التعدين والقطاعات الحيوية و منهجية البحوث المؤسسية، وإعداد الدراسات و اختيار الشركاء .. مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير نموذج مستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية في الإمارة.