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يوفنتوس يحدد 3 بدلاء لتعويض رونالدو في يوفنتوس

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حالة من الغموض حول مستقبل نجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده مع اليوفي في نهاية الموسم الحالي.

 

وكان رونالدو قد طلب الجلوس على دكة البدلاء خلال مواجهة أودينيزي مساء الأمس، في ظل رغبته في إيجاد حل لمستقبله خلال الأيام القادمة.

 

ووفقاً لصحيفة " توتو سبورت " الإيطالية، فإن يوفنتوس وضع 3 بدلاء من أجل التعاقد مع أحدهم في حال رحيل الدون.

 

واضاف المصدر أن الأسماء الثلاثي هي: ماورو إيكاردي (باريس سان جيرمان)، وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، وجابرييل جيسوس (مانشستر سيتي).

 

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