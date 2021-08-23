"التعليم العالي" تكشف حقيقة نفاذ الأماكن المتاحة بتنسيق المرحلة الأولى (فيديو)

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الوزارة ترصد أي شائعات وستتعامل بقوة مع المغرضين، مشيرا إلى أنه لا أحد يمكنه حاليا معرفة عدد طلاب الثانوية الذين سيلتحقون بكليات معينة.



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك 1400 طالب اجروا عميلة تقسيم المواد وهم يتنافسون في المرحلة الأولى من العلمي علوم رياضة والشعبة الأدبية، موضحا أنه لن يتم استحداث تنسيق مستقل لطلب التقسيم أو الإخلال بحقوق الطرفين.



وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن 90 ألف طالب من أصل 120 ألف قدموا في التنسيق للمرحلة الأولى، ويتم ترشيح الطلاب وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة، مشيرا إلى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ستستوعب جميع الطلاب.



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لن يكون هناك أي فرص ضائعة لأي طالب حصل على مجموع يؤهله لدخول كلية معينة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت جميع الأماكن للطلاب.



كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة نفاد الأماكن داخل الجامعات فى تنسيق المرحلة الأولى، قائلًا: "هذا الكلام عار تمام من الصحة ولا يعدو كونه إشاعات مغرضة.