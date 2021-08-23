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هيرتا برلين يتعاقد مع الجزائري بلفوضيل

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم مساء اليوم الاثنين رسميا ضم الجزائري اسحق بلفوضيل مهاجم نادي هوفنهايم.

ووقع بلفوضيل (29 عاما) مع نادي العاصمة الألمانية عقدا لمدة عام، ولم يعلن الجانبان شيئا عن قيمة الصفقة.

يشار إلى أن ضم اللاعب الجزائري الذي يلعب في مركز الوسط المهاجم يأتي مع تزايد احتمالات رحيل البرازيلي ماتيوس كونيا عن هيرتا إلى اتليتكو مدريد الإسباني.

وذكرت محطة (سكاي) أن كونيا الفائز مع منتخب بلاده في دورة أولمبياد طوكيو يمكن أن ينتقل إلى مدريد خلال الأسبوع الجاري مقابل نحو 30 مليون يورو.

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